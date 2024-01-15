Meteoroloji'den yeni hafta hava tahminleri açıklandı: Bir tarafta yağmur bir tarafta güneş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege. Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevreleri yağışlı olacak.





Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları ile Antalya'nın batı ilçelerinde yağışların yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlar, genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde, Toroslar Mevkii'nde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek.

HAVA SICAKLIKLI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKIYOR

Hafta başı itibariyle hava sıcaklıklarının ülke genelinde yükselerek mevsim normallerinin üstüne çıkacağı öngörülüyor.

Yarın tüm yurtta yağış bekleniyor. Yağışlar Güney Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'de şiddetli, Doğu Anadolu'nun iç bölgelerinde kar şeklinde, Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde ise kar ve yağmur karışık olacak. Aynı gün güneyden esen rüzgarın büyük bir bölümümüzde kuvvetli ve yer yer fırtına gibi eseceği tahmin ediliyor.





HAFTASONU YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba günü Ege, Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulutlu ve aralıklı yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde kar şeklinde, Akdeniz'in iç bölgelerinde ise şiddetli olacak.

Yurt genelinde hafta sonu yağışlı hava hakim olacak. Yağışlar, hafta sonu tüm bölgelerde kar olarak yağacak.