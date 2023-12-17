Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! Kar yağışı geliyor: İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Trabzon... hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel değerlendirmelere göre, Türkiye, 17 Aralık Pazar gününe kar yağışı ve yağmurlu bir hava ile giriş yapacak. İç ve yüksek kesimlerde etkili olacak kar yağışı, bazı bölgelerde beyaz bir örtü oluşturacak, diğer yerlerde ise yağmur damlaları ile buluşacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde değişen hava koşullarıyla birlikte yeni haftaya başlanacak

Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! Kar yağışı geliyor: İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Trabzon... hava durumu
Yayın Tarihi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava durumu ile ilgili detaylar açıklandı. İşte, 17 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu raporu:

Parçalı ve Çok Bulutlu Hava Hakim

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışlar görülecek.

hava-durumu

Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bu yağışlar, akşam saatlerinde Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar şeklinde görülecek.

Sis ve Pus Uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

hava-durumu

Sıcaklıklar Azalacak

Hava sıcaklıklarının güney kıyıları ve Marmara'da önemli bir değişiklik göstermeyecek, diğer bölgelerde ise 6 ila 10 derece arasında azalması bekleniyor.

Kuzeyden Esen Rüzgarlar

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor (50-70 km/saat).

hava-durumu

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olabileceği için olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve tedbirli hareket edilmesi gerekiyor.

hava-durumu

hava-durumu

hava-durumu

Öne Çıkanlar
Bir bardak içen göbek yağlarından kurtuluyor: İğne ipliğe çeviren formül Bir bardak içen göbek yağlarından kurtuluyor: İğne ipliğe çeviren formül
Gözlükleri böyle silmek ömrüne 5 yıl katıyor! Asla çizilmiyor, buğulanmıyor Gözlükleri böyle silmek ömrüne 5 yıl katıyor! Asla çizilmiyor, buğulanmıyor
Sulanmayan yoğurdun formülü bulundu! Tek seferde taş gibi tutuyor Sulanmayan yoğurdun formülü bulundu! Tek seferde taş gibi tutuyor
Çok Okunanlar
Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Kırklareli'nin yüksek kesimleri kara teslim oldu Kırklareli'nin yüksek kesimleri kara teslim oldu Gazze’de yağmur ve hastalık: Binlerce kişi çaresiz Gazze’de yağmur ve hastalık: Binlerce kişi çaresiz İsrail-Gazze Savaşı: ABD, İsrail’den Gazze’de ‘Daha Düşük Yoğunluklu Operasyonlar’ İstiyor İsrail-Gazze Savaşı: ABD, İsrail’den Gazze’de ‘Daha Düşük Yoğunluklu Operasyonlar’ İstiyor AK Parti'nin Ankara için ilk adayı belli oldu AK Parti'nin Ankara için ilk adayı belli oldu Sigaraya ek zam geliyor Sigaraya ek zam geliyor