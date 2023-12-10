Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı: Yağışlı ve rüzgarlı günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın ülkenin çoğunluğunda yağışlı hava hakim olacağını duyurdu. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar, genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek, ancak yüksek kesimlerde ve Batı Akdeniz’in Toroslar bölgesinde karla karışık yağmur ve kar da olabilecek.

Rüzgar da hava durumunu etkileyecek bir diğer faktör. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz kıyılarında ve Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli eseceği uyarısında bulundu. Rüzgarın hızı yer yer 40-60 km/saat arasında değişecek. Bu nedenle, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Hava sıcaklığı ise mevsim normallerine yakın seyredecek. Yurdun batı kesimlerinde ortalama sıcaklık değişmeyecek, doğu kesimlerinde ise 3-5 derece artacak.

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışlı ve rüzgarlı hava, bugün ve yarın Türkiye’nin birçok ilini etkileyecek. İşte il il hava durumu tahminleri:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 18 derece.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20 derece.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 22 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. En yüksek sıcaklık 7 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 18 derece.





Hava durumu tahminleri ne kadar güvenilir? Hava durumu tahminleri, meteorolojik verilerin bilgisayar modelleri ile analiz edilmesi sonucu elde edilen olasılıklara dayanır. Bu nedenle, tahminler kesin değildir ve zaman zaman hata payı içerir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahminlerin güvenilirliğini artırmak için sürekli olarak veri toplama, analiz etme ve güncelleme çalışmaları yapmaktadır.



Hava durumu uyarıları ne anlama gelir? Hava durumu uyarıları, olası tehlikeli meteorolojik olaylara karşı vatandaşları bilgilendirmek ve tedbir almalarını sağlamak amacıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan mesajlardır. Uyarılar, renk kodları ile ifade edilir. Renk kodlarının anlamları şöyledir:





Sarı: Potansiyel riskli hava

Turuncu: Tehlikeli hava

Kırmızı: Çok tehlikeli hava

Mor: Aşırı tehlikeli hava