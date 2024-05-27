Bist 100
10.703,75 0%
DOLAR
32,18 -0,14%
EURO
34,97 0,04%
ALTIN
2.413,68 0,3%

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ankara dahil 13 ile sarı kod: Kuvvetli yağış görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Mayıs Pazartesi günü için hava durumu raporunu yayınladı. Yetkililer, Ankara dahil olmak üzere 13 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ankara dahil 13 ile sarı kod: Kuvvetli yağış görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu için güncel raporunu yayımladı. MGM tarafından paylaşılan raporda, Ankara dahil 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların İç Anadolu ve Orta Karadeniz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteroloji, beklenen kuvvetli yağışlar için 13 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. 13 il arasında Ankara dahil olmak üzere Eskişehir, Sivas, Konya, Kayseri, Çorum, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir bulunuyor.

Bu bölgelerde yaşanabilecek olan ani su baskını, sel, yıldırım, dolu yağışları gibi olumsuzluklara karşı yetkililer, vatandaşları uyardı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak

Sadece 15.000 TL’yle arazi sahibi olabilirsiniz! Bu taşınmazlar bedavaya satılıyor

Ev sahibi olmak isteyene müjde! Fiyatlar bir daha hiç bu kadar uçup kaçamayacak O önlem alındı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

Memur alımlarına bir yenisi daha eklendi! Kamu personellerinde yeni yüzler aranıyor

Sadece 15.000 TL’yle arazi sahibi olabilirsiniz! Bu taşınmazlar bedavaya satılıyor

16 Mayıs’ta açıklandı! Aracınıza yakıt almadan önce hemen bunu yapın

Dolar yere çok sert çakıldı! Yatırımcıları üzecek haber duyuruldu

Ankara üniversitesi KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak! Başvuru şartları açıklandı

İki asgari ücret fiyatına arazi fırsatı! 30.000 TL’si olanlar koşsun

Zamlar dur durak bilmiyor! Bu hizmetlere bir zam daha geldi

Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak

Ev sahibi olmak isteyene müjde! Fiyatlar bir daha hiç bu kadar uçup kaçamayacak O önlem alındı

Belediyeden bedava ekmek kampanyası! O hanelere bedava ekmek dağıtılıyor

Garanti Bankası bir ilke daha imza attı! Anında 40.000 TL hesabınıza yatacak

Bakanlık KPSS puanı istemiyor! Bu kadrolara çok sayıda personel alımı duyuruldu