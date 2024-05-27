Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ankara dahil 13 ile sarı kod: Kuvvetli yağış görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu için güncel raporunu yayımladı. MGM tarafından paylaşılan raporda, Ankara dahil 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların İç Anadolu ve Orta Karadeniz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteroloji, beklenen kuvvetli yağışlar için 13 ilde sarı kodlu uyarıda bulundu. 13 il arasında Ankara dahil olmak üzere Eskişehir, Sivas, Konya, Kayseri, Çorum, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir bulunuyor.

Bu bölgelerde yaşanabilecek olan ani su baskını, sel, yıldırım, dolu yağışları gibi olumsuzluklara karşı yetkililer, vatandaşları uyardı.