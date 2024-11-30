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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Azot Dioksit Gazı Açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, azot dioksit gazı ile ilgili herhangi bir uyarısının olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Azot Dioksit Gazı Açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Önemli Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin iç ve batı kesimlerinde azot dioksit gazının etkili olacağına dair herhangi bir uyarısının bulunmadığını bildirdi.

Açıklama Detayları

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bilgiler doğrultusunda bir bilgilendirme yapılmıştı. Bu bilgilendirmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından azot dioksit gazının etkili olacağı ve bu durumun kötü kokuya yol açacağı iddia edilmişti. Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu konuda herhangi bir uyarılarının olmadığını vurguladı.

Bu bağlamda, vatandaşların endişelenmelerine gerek olmadığını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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