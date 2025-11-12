Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülke Genelinde 3 Gün Boyunca Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki 3 gün boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz" dedi Tekin.

Tekin, yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağını; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve İç Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini belirtti. Hava sıcaklığının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceğini vurguladı.

Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Antalya’nın batı kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağış bekleniyor. Tekin, özellikle Kayseri, Sivas, Niğde, Ordu ve Giresun çevrelerindeki yağışların kuvvetli olmasını tahmin ettiklerini, yüksek kesimlerde bunun yer yer yoğun kar şeklinde görülebileceğini söyledi. Ayrıca ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Cuma günü de ülke genelinde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge genelinde yağışların görüleceğini aktardı. Özellikle Samsun, Gaziantep, Kilis hattı boyunca yağışların kuvvetli olmasını beklediklerini, yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini ifade etti.

Hafta sonuna gelindiğinde yağışlı sistemin cumartesi günü doğu kesimlere çekileceğini bildiren Tekin, cumartesi günü İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklendiğini; doğu bölgelerde yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Pazar günü yağışların daha dar alana çekileceğini, Doğu Karadeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış görüleceğini aktardı.

Yeni haftada ülkenin büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu geçeceğini söyleyen Tekin, başkente ilişkin de şu bilgileri verdi: Perşembe günü başkentte yağış beklenmiyor, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı; Cuma günü başkentte yağmur görüleceği; hafta sonu başkentin parçalı ve az bulutlu kalacağı belirtildi. Hava sıcaklığı Perşembe 14°C, Cuma 12°C, hafta sonu ise 10-11°C arasında seyredecek.

İstanbul için Tekin, Perşembe hafif yağmur geçişleri olabileceğini, Cuma ve Cumartesi günlerinin parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiğini; üç gün boyunca hava sıcaklığının 16-17°C civarında olacağını söyledi. İzmir’de ise üç gün boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların 20-21°C arasında değişeceği öngörülüyor.

