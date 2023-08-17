Meteoroloji o illeri yüksek sıcaklık için uyardı

Türkiye genelinde yaşanan yoğun sıcak hava dalgası, vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu haritası, 'şiddetli kuraklık' riskinin ülke genelinde ciddi boyutlarda olduğunu gösterdi. Aynı süreçte, hava sıcaklıklarının ne zaman mevsim normallerine döneceği ile ilgili de dikkat çekici açıklamalar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, "Hava Forum"un aktardığı bilgilere göre, yakın gelecekte olumlu gelişmeler yaşanması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, ay sonundan itibaren normallere döneceği öngörülüyor. Bu dönüşün ardından Balkanlar'dan gelen serin hava akışının etkisiyle sonbahar havası ve yağışlar bekleniyor. Bu olumlu gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu haritası, ülkenin büyük bir bölümünde ciddi anlamda 'şiddetli kuraklık' durumunun hüküm sürdüğünü gösteriyor. Bu durum özellikle Trakya, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkiliyor. Ancak Karadeniz, İç Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi ve Batı Marmara'da kuraklık durumu hala normal ve üzeri seviyede seyrediyor.





Meteoroloji'nin sağladığı verilere göre, Türkiye genelinde Temmuz ayı yağışları, normal değerin ve geçen yılın Temmuz ayı yağışlarının üzerinde seyretti. Ancak bölgesel olarak bakıldığında, Karadeniz Bölgesi dışındaki bölgelerde normal değerin altında yağış görüldü.

Özellikle Zonguldak ilinde, son 63 yılın en yüksek Temmuz ayı yağışları kaydedildi. Ülke genelinde ortalama 3,6 yağışlı gün yaşanırken, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Mersin ve Hatay bölgelerinde yağışlı gün sayısı 1 güne kadar düştü.

Bölgesel olarak değerlendirildiğinde:

Marmara Bölgesi'nde Temmuz ayı yağışı normalden yüzde 11 daha az, geçen yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 18 daha fazla.

Ege Bölgesi'nde Temmuz ayı yağışı normalden yüzde 27 daha az, geçen yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 81 daha fazla.

Akdeniz Bölgesi'nde Temmuz ayı yağışı normalden yüzde 50 daha az, geçen yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 78 daha fazla.

İç Anadolu Bölgesi'nde Temmuz ayı yağışı normalden yüzde 28 daha az, geçen yılın Temmuz ayına yakın seviyede.

Karadeniz Bölgesi'nde Temmuz ayı yağışı normalden yüzde 81 daha fazla, geçen yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 100'den fazla artmış.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Temmuz ayı yağışı normalden yüzde 10 daha az, geçen yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 100'den fazla artmış.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Temmuz ayı yağışı normalden yüzde 53 daha az, geçen yılın Temmuz ayına göre ise yüzde 40 daha fazla.