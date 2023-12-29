Meteoroloji paylaştı: Yeni yılda hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu tahminleri!

Yeni yıla girerken hava durumu merak konusu oldu. Son günlerde güneş yüzünü gösteren havanın yılbaşında nasıl olacağı, kar yağışının hangi illeri etkileyeceği araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. İşte yılbaşında hava durumu ve karlı iller...

Meteoroloji paylaştı: Yeni yılda hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu tahminleri!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılbaşında hava durumu için 5 günlük raporunu yayınladı. Rapora göre, yılbaşı gecesi kar yağışı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Çünkü 2024'e girerken ülkemizin hiçbir yerinde kar yağışı olmayacak. Hatta yağmur da yağmayacak ve hava açık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 gün için hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, pazar günü Marmara Bölgesi'nde yağmur bekleniyor. İstanbul da yağışlı havadan nasibini alacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 gün için hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri bulutlu ve yağışlı, diğer bölgeleri ise az bulutlu ve açık olacak. Marmara, Ege, iç ve doğu bölgelerinde ise gece ve sabah saatlerinde pus ve sis görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yurt genelinde ılık bir hava hakim olacak. 

RÜZGAR: Genellikle güneyden esecek rüzgar, hafif ve ara sıra orta kuvvetli olacak.

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