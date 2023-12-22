Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı: 12 il için kuvvetli sağanak uyarısı geldi

Antalya'da öğle saatlerinden sonra doğu kıyılarında sağanak ve gök gürültüsü etkisini arttıracak. Yağışların yer yer 30-60 kg/m2 şiddetinde olması öngörülüyor. Doğu bölgelerinde de sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava hakim olacak. Bingöl, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Muş, Van, Bitlis, Mardin ve Hakkari'de yağışlar 21-75 kg/m2 arasında değişecek. Bazı yerlerde çok kuvvetli yağış ve karla karışık yağmur görülecek.





Kuvvetli yağışlar yarın geceye kadar devam edecek. Yağışlar, genel olarak yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Ancak, 1200 m yükseklikten sonra yoğun kar yağışı görülecek. Bu durum, sel, su baskını, çığ, tipi, buzlanma ve don gibi tehlikelere yol açabilecek. Bu nedenle, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.