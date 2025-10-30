Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Meteoroloji'den 30 Ekim 2025 Tarihli Acil Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Ekim 2025 tarihli son hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölge için peş peşe uyarılar yapıldı.

Sağanak Yağış Uyarısı: Sel ve Su Baskını Riski

MGM verilerine göre en dikkat çeken uyarı kuvvetli sağanak yağış yönünde. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri (Iğdır hariç), İskenderun Körfezi çevresi (Hatay, Adana'nın doğusu) ile Ordu, Tokat ve Sivas çevreleri lokal olarak çok kuvvetli yağış alacak.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayanları ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve heyelan riski konusunda uyardı. Şiddetli yağışların ulaşımda aksamalara neden olabileceği vurgulanırken, dere yataklarından ve çukur alanlardan uzak durulması gerektiğinin altı çizildi.

Doğu Karadeniz İçin Fırtına Alarmı

Rüzgar konusunda da alarm verildi. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden çok kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın güney yönlerden 30-50 km/sa hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bu şiddetli rüzgarların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi zararlara yol açabileceği, özellikle kıyı kesimlerindeki denizciler ve vatandaşların ekstra tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Başlıyor

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş, mevsimin ilk belirgin kar yağışlarını da beraberinde getiriyor. İç ve doğu kesimlerde beklenen yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı bildirildi.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 8 derece birden düşecek sıcaklıklar, kış mevsiminin yaklaştığını hissettirecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Marmara ve Ege'de Sis ve Pus Tehlikesi

Yurdun batı kesimlerinde ise farklı bir hava olayı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesindeki bu düşüşün özellikle karayolu ulaşımını olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Vatandaşlara, Meteoroloji'nin uyarılarına dikkat etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları çağrısı iletildi.