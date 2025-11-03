Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

Meteoroloji, 'pastırma yazı'nın sonuna gelindiğini duyurdu. Salı'dan itibaren 32 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor; İstanbul'da kısa bir 'pastırma ayazı' yaşanabilir.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 09:02
Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

Meteoroloji Son Dakika: Pastırma Sıcaklarına Veda

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve halk arasında "pastırma yazı" olarak anılan güneşli, sıcak günler yerini kuvvetli bir soğuk ve yağışlı hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayınladığı son uyarıda, hafta ortasından itibaren 32 ilin kuvvetli sağanak yağışların etkisine gireceğini bildirdi. İstanbul'da ise yağıştan hemen önce kısa süreli bir "pastırma ayazı" bekleniyor.

Pastırma Sıcakları Ne Zaman Bitecek?

MGM verilerine göre pastırma sıcakları için artık son günler yaşanıyor. Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi ve Salı öğle saatlerine kadar özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar yaklaşık 20 derece civarında devam edecek. Ancak Salı öğleden sonra Trakya'dan (Edirne, Kırklareli) giriş yapacak yeni yağışlı sistem, pastırma sıcaklarının resmen sonunu getirecek. Yağışlar Salı akşam saatlerinden itibaren Marmara geneli ve Batı Karadeniz'de etkili olmaya başlayacak.

Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan bilgilendirmede İstanbul için Çarşamba gününe kadar yağış beklenmediği, Pazartesi ve Salı günlerinin çoğunlukla güneşli geçeceği belirtildi. Kentte sıcaklıklar yer yer 20 derecenin üzerine çıkabilir; ancak yetkililer bu dönemi "fırtına öncesi sessizlik" olarak değerlendiriyor. Çarşamba gününden itibaren İstanbul da kuvvetli sağanak yağışların etkisine girecek.

32 İlde Sağanak Alarmı

MGM'nin haftalık tahmin raporuna göre yağışlı sistem üç günlük periyotta yurdun büyük kesimini etkileyecek. Toplamda 32 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Salı Günü Yağış Beklenen İller

Yağışlı sistem ilk olarak Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale) ve Batı Karadeniz kıyılarında (Zonguldak, Bartın, Düzce) etkili olması bekleniyor. Aynı gün Doğu Anadolu'nun batısındaki Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Manisa, Sinop ve Kastamonu'da da hafif sağanak geçişleri görülebilir.

Çarşamba Günü Yağışlar Geniş Alana Yayılıyor

Haftanın üçüncü gününde yağışların şiddetini artırarak yaklaşık 30 ilde etkili olması öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir kısmı (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ile Ege'nin iç kesimleri (Kütahya, Manisa), Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzurum, Ağrı) ve Akdeniz'in doğusu (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) sağanak yağışların etkisine girecek.

Perşembe Günü Sıra İç Anadolu'da

Perşembe günü yağışlı sistem doğuya doğru ilerlerken etkisini genişletecek. Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ve Batı-Orta Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat) yağışı almaya devam edecek. Buna ek olarak İç Anadolu Bölgesi'nin büyük kısmı (başta Ankara olmak üzere Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman) ile Akdeniz'in batısı (Antalya, Burdur) ve Ege'nin iç kesimleri (Denizli, Muğla) de yağışlardan etkilenecek.

