Meteoroloji uyarı yağdırdı: Birçok ilde sağanak yağış başlıyor

Birçok ilde sağanak yağış beklentisi var! Şimdiden önleminizi alın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerine göre Güney Ege kesimleri, Doğu Akdeniz bölgesi doğu kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Anadolu bölgesi kuzey ve batı kesimi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl il çevresi ve Antalya ili iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağış beklentisi var. Yağışlar Hatay il çevresi, Doğu Anadolu bölgesi batı kesimi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Erzurum ve Muş il çevresinde kuvvetli olacak. Hava sıcaklığı Trakya kesiminde mevsim normallerinin 2-4 derece üstünde olurken Doğu Karadeniz bölgesinde 3-5 derece altında olacak. Rüzgar genel olarak güney kesimden orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu bölgesi batı kesimi, Güneydoğu Anadolu ve Erzurum ile Muş il çevresinin sağanak yağış sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor. Bölgelere ve illere göre hava durumu tahminleri şu şekilde;





MARMARA BÖLGESİ

Bölgenin parçalı bulutlu olması bekleniyor.

-Bursa 14 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Edirne 9 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-İstanbul 13 derece ve parçalı bulutlu olacak.

-Kocaeli 13 derece ve parçalı bulutlu olacak.

EGE BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Güney Ege bölgesi kıyı kesimi ve Denizli il çevresi sağanak yağışlı olacak.

-Afyonkarahisar 14 derece ve parçalı çok bulutlu olacak.

-Denizli 18 derece parçalı çok bulutlu ve öğle saatleri itibariyle sağanak yağışlı olacak.

-İzmir 18 derece parçalı çok bulutlu ve gece saatleri itibariyle sağanak yağışlı olacak.

-Muğla 18 derece parçalı çok bulutlu ve kıyı kesimleri sağanak yağışlı olacak.

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz doğu kesimi ve Isparta, Burdur, Mersin il çevresi ve Antalya iç ve doğu kesimleri sağanak yağışlı olacak.

-Adana 24 derece parçalı çok bulutlu olacak.

-Antalya 24 derece parçalı bulutlu ve öğle saatleri itibariyle sağanak yağışlı olacak.

-Burdur 16 derece parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olacak.

-Mersin 24 derece parçalı çok bulutlu ve gece saatleri itibariyle sağanak yağışlı olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı çok bulutlu ve sisli olacak.

-Ankara 13 derece parçalı çok bulutlu olacak.

-Çankırı 12 derece ve parçalı az bulutlu olacak.

-Eskişehir 12 derece parçalı çok bulutlu olacak.

-Konya 13 derece parçalı az bulutlu olacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı bulutlu ve Sinop il çevresi yağışlı olacak. Sabah ve gece saatleri itibariyle sisli ve puslu olacak.

-Bolu 13 derece parçalı bulutlu olacak.

-Düzce 13 derce parçalı bulutlu olacak.

-Kastamonu 12 derece parçalı bulutlu olacak.

-Zonguldak 13 derece parçalı bulutlu olacak.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı çok bulutlu ve kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin il çevresi sağanak yağışlı olacak.

-Rize 16 derece ve parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı olacak.

-Samsun 14 derece parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı olacak.

-Tokat 14 derece parçalı bulutlu olacak.

-Trabzon 15 derece parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı olacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı çok bulutlu ve kuzey ve batı kesimleriyle Erzurum ile Muş çevresi sağanak yağışlı olacak.

-Erzurum 5 derece parçalı çok bulutlu ve akşam saatleri itibariyle yağmurlu olacak.

-Hakkari 11 derece ve parçalı çok bulutlu olacak.

-Malatya 6 derece parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak.

-Van 11 derece ve parçalı çok bulutlu olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge geneli parçalı çok bulutlu ve Siirt hariç bölge geneli sağanak yağışlı olacak.

-Diyarbakır 14 derece parçalı çok bulutlu ve öğle saatleri itibariyle sağanak yağışlı olacak.

-Gaziantep 16 derece parçalı çok bulutlu ve öğle saatleri itibariyle sağanak yağışlı olacak.

-Mardin 17 derece parçalı çok bulutlu ve öğle saatleri itibariyle sağanak yağışlı olacak.

-Siirt 17 derece parçalı çok bulutlu olacak.