Meteoroloji uyarıyor: Sağanak yağmur ve kar yağışı alarm! Özellikle 6 il için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyeceğini belirtiyor. Batı ve orta kesimler parçalı ve çok bulutlu, diğer bölgeler ise yağışlı olacağı öngörülüyor. Yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağışlar Giresun, Rize ve Artvin'de yağmur ve sağanak olarak görülecek. Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimlerinde, Şırnak'ın doğusunda, Van'ın güneyi ve doğusunda, Bitlis ve Hakkari'de kuvvetli kar yağışı olacak. Kar yağışı yüksek ve dağlık bölgelerde yer yer yoğunlaşacak. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hakim olacağı belirtiliyor.





Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı ülkemiz genelinde sürüyor. Rüzgarın yönü güney, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı olarak değişkenlik gösterecek. Rüzgarın şiddeti hafif ve orta arasında dalgalanacak, fakat İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer 40 ila 60 km/saat hızla esecek.

Giresun, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve daha yüksek rakımlı bölgelerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar kalınlığı), dağlık ve yüksek yerlerinde (1.500 metre ve daha yüksek) yoğun kar (20 cm ve daha fazla kar kalınlığı), Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis'te kuvvetli kar, Hakkari'de, Van'ın ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20 cm ve daha fazla kar kalınlığı) olacak.

Sel, su baskını, ulaşımda aksaklıklar, kar yağışlı yerlerde buzlanma ve don, karlı yüksek ve dik kesimlerde çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuzey ve kuzeybatı yönlerden esen rüzgarın, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olması bekleniyor.