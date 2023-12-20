Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarı: 3 günlük aranın ardından daha şiddetli yağışlar geliyor, hazırlıklı olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, ülkenin kuzeydoğusu ve batı bölgeleri parçalı ve çok bulutlu olacak, diğer yerler az bulutlu olacak, öğleden sonra İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Yağışlar gece boyunca İzmir'in batı kıyıları ve Aydın'ın sahil ilçelerinde şiddetlenecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerine yakın olacak, Ege sahilleri ve İç Anadolu mevsim normallerinin biraz altında olacak.

Rüzgar genel olarak güneyden esip, zaman zaman orta kuvvette, yağışlı anlarda kuvvetli olacak.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere ve yapılan analizlere göre; 21 Aralık Perşembe günü; İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'nın tüm ilçeleri ile Çanakkale'nin güney sahilleri ve Edremit Körfezi'nde yağışlar kuvvetli; Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde yağışlar çok kuvvetli olacak.

Antalya'da ise; Sabah saatlerinden itibaren; Antalya'nın batı ilçelerinde yağışlar kuvvetli ve çok kuvvetli; Kaş, Demre, Finike ve Kumluca'nın sahil kesimlerinde yağışlar çok kuvvetli; Öğle ve akşam saatlerinde; Merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı ve Aksu) yağışlar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli;

Akşam saatlerinden itibaren; Doğu ilçelerinde yağışlar kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Vatandaşlarımızın ani sel, yıldırım, dolu, ani rüzgar ve fırtına gibi olası tehlikelere karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Muğla illerinde sarı ve turuncu seviyede uyarı yaptı.

Yarın ülkemizin bazı bölgelerinde hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar gece boyunca batı ilçelerinde şiddetlenecek. 18

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu 10