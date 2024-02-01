Meteoroloji ve Orhan Şen İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısında Bulundu: İşte Yağışın Başlayacağı Tarih

İstanbul İçin Sağanak Yağış Alarmı: Meteoroloji ve Orhan Şen’den Tarihli Uyarı

Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık tahmin raporuna göre, Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında olması beklenmektedir. Özellikle Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinde bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. İç ve doğu bölgelerde ise yer yer sis ve pus olaylarına ek olarak buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.





Ayrıca, hava sıcaklıklarının genel olarak biraz artacağı, ancak batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyrederken, doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için cuma akşamı yağmur uyarısında bulunarak Kıbrıs Alçak basıncısının etkisiyle yağışların artabileceğini belirtmiştir. Haftalık tahminlere göre, cuma günü Marmara ve Karadeniz bölgelerine yağışlı hava dalgası gelerek 2 gün boyunca devam edecektir. Yağışların pazar günü güneşli bir havaya bırakması öngörülmektedir.

İşte bazı şehirlerin hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi:

- Edirne: Parçalı ve çok bulutlu

- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu

- Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

- Tekirdağ: Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi:





- Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu

- Denizli: Parçalı bulutlu

- İzmir: Parçalı ve az bulutlu

- Muğla: Parçalı bulutlu

Akdeniz Bölgesi:

- Adana: Parçalı ve çok bulutlu

- Antalya: Parçalı bulutlu

- Isparta: Parçalı bulutlu

- Mersin: Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi:

- Ankara: Parçalı bulutlu

- Eskişehir: Parçalı bulutlu

- Kayseri: Parçalı ve çok bulutlu

- Konya: Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi:

- Bolu: Parçalı yer yer çok bulutlu

- Kastamonu: Parçalı yer yer çok bulutlu

- Sinop: Parçalı bulutlu

- Zonguldak: Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:

- Rize: Parçalı bulutlu

- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

- Tokat: Parçalı ve çok bulutlu

- Trabzon: Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi:

- Ağrı: Parçalı ve çok bulutlu

- Erzurum: Parçalı bulutlu

- Malatya: Parçalı bulutlu

- Van: Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

- Diyarbakır: Parçalı bulutlu

- Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu

- Mardin: Parçalı ve çok bulutlu

- Şanlıurfa: Parçalı bulutlu

Meteoroloji tahminlerine göre, hava durumu şartlarına dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir.