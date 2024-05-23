Meteoroloji ve Valilik Ankara’yı uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği, Ankara’daki vatandaşları uyardı. Bugün (23 Mayıs) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanağın etkili olacağı ilde, fırtına ve dolu yağışı da bekleniyor.

Yetkililer, yaşanacak olan kuvvetli yağış, fırtına ve dolu nedeniyle vatandaşlara, ani sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olma çağrısında bulundu.

Meteoroloji ayrıca İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik ve Isparta için de kuvvetli yağış uyarasında bulundu.