Meteoroloji yetkililerinden 'çöl tozu' uyarısı! "Maske takmadan dışarı çıkmayın"

Türkiye'de Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerini etkileyen çöl tozunun en çok Marmara bölgesinde Büyükada'yı etkilediği bildirildi. İsrail ve Suudi Arabistan üzerinden ülkemize akan "PM10 kirliliği" insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Uzmanlar; yaşlıların, hamilelerin ve astım hastaları gibi nefes darlığı yaşayan vatandaşların dışarı çıktıklarında mutlaka maske takması gerektiğini söylediler.

"EN ÇOK KİRLİ HAVA BÜYÜKADA'DA"





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın eski müsteşarlarından Dr. Mustafa Öztürk, Büyükada'nın şu anda en kirli bölge olduğunu vurgulayarak, "Partikül kirliliğinin üst sınırında. Normalde 50 ppm ölçülmes, gereken değer şuan 326 ppm. Bu 6,5 kat. Fethiye, Milas ve Denizli'de de durum tehlikeli ama Büyükada'daki kadar kötü değil. Bu şekildeki havalarda maskesiz çıkmamak gerekiyor." dedi.

Dışarıdaki arabaların ve çamaşırların da kirlenebileceğini aktaran Prof. Dr. Öztürk, uyarısına şöyle devam etti:

"Özellikle yaşlı vatandaşlar dışarıda geçirdikleri süre durumuna dikkat etmeliler. Hava zaten sıcak ve partikül kirliliği de aşlıları olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca solunum yetmezliği ve hamileler de risk altında. Bu durum bitkilerin fotosentezini de yavaşlatabilir. Bu konveksiyon İsrail, Suudi Arabistan'dan gelen bir toz bulutudur. Bu günlerde sağlıklı kalmak istiyorsanız bunu yapmanın yolu maske takmaktan geçiyor."