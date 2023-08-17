Meteoroloji yetkililerinden o illere sıcaklık uyarısı 11 derece daha yüksek olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, yurdun kuzeydoğusu, Ege Denizi'nin iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de hava çok bulutlu, özellikle aşağıdaki bölgelerde yerel olmak kaydıyla sağanak ve gök gürültü şeklinde sağanak yağışlı geçecek: Rize'nin kıyı bölgesi, Artvin'in kıyı bölgesi, Doğu Akdeniz'de Toros Dağları, parçalı bulutlu ve ara ara yağmurlu, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu ve güneşli olması bekleniyor.

Marmara ve Ege kıyılarında mevsim normaline yakın ve diğer yerlerde mevsimsel normalden 6-11°C daha sıcak olması nedeniyle sıcaklıkların önemli ölçüde değişmesi beklenmiyor. Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar (30-60 km/sa) bekleniyor ve olumsuz etkilere karşı da uyarılar yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli bir şekilde (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor

EDİRNE 22°C, 35°C

İSTANBUL 24°C, 31°C

KIRKLARELİ 21°C, 32°C

SAKARYA 23°C, 31°C

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bölgesin iç kesimlerinde ise yer yer parçalı bulutlu bir hava görülecek.

A.KARAHİSAR 20°C, 38°C

DENİZLİ 27°C, 43°C

İZMİR 26°C, 33°C

MANİSA 26°C, 40°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Toroslar kesimi parçalı bulutlu bir havaya hakim olacak. Öğle saatleri itibariyle ise yerel olmak kaydıyla sağanak ve gök gürültülü şeklinde bir yağış beklenmekte.

ADANA 26°C, 37°C

ANTALYA 26°C, 31°C

HATAY 26°C, 34°C

MERSİN 29°C, 33°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

ANKARA 23°C, 38°C

ÇANKIRI 18°C, 39°C

ESKİŞEHİR 21°C, 39°C

KONYA 24°C, 38°C

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

BOLU 20°C, 35°C

DÜZCE 23°C, 33°C

KASTAMONU 17°C, 35°C

ZONGULDAK 20°C, 26°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesindeki kıyılarının ise yer yer parçalı bulutlu havaya hakim olması beklenirken öğle saatlerinden sonra Rize çevrelerinde ve Artvin kıyı kesimlerinde yerel olmak kaydıyla sağanak yağış beklenmekte.

AMASYA 20°C, 36°C

SAMSUN 22°C, 31°C

TOKAT 17°C, 36°C

TRABZON 24°C, 29°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

ERZURUM 15°C, 32°C

KARS 13°C, 33°C

MALATYA 21°C, 39°C

VAN 16°C, 32°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

GAZİANTEP 26°C, 42°C

SİİRT 27°C, 42°C

ŞANLIURFA 29°C, 43°C