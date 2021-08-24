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Meteoroloji yetkililerinden son dakika toz taşımı uyarısı!

Meteoroloji yetkililerinden elde edilen hava durumu tahminlerinde Güneydoğu Anadolu bölgesinin güney ve doğusunda kalan yerler ile Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusunda olan yerlerde bir toz taşınımı olması bekleniyor. Yetkililer vatandaşlardan toz taşımına karşı dikkatli olmalarını isterlerken özellikle gözlerin toz taşımından mümkün olduğunca korumalarını da istediler.

24 Ağustos 2021 Salı 11:47
Meteoroloji yetkililerinden son dakika toz taşımı uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Ağustos günü için hazırladığı hava tahmin raporu yayımlandı. Hazırlanan hava tahmin raporlarında ise yurdun doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olarak geçmesi beklenirken Orta Karadeniz bölgesinin kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin hava tahminlerinde az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken Güneydoğu Anadolu bölgesinin güney ve doğusunda kalan yerler ile Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusunda olan yerlerde bir toz taşınımı olması bekleniyor.


Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olması beklenmezken yurdun güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeydoğu ile Doğu Akdeniz kıyılarında esmesinin beklenildiği hava durumu raporlarında Doğu Anadolu'nun güneyinden ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı ve güneybatı yönlerinden ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

METEOROLİ'DEN MARMARA BÖLGESİNE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: 

Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege bölgesinin kıyı kesimlerinden rüzgarın kuvvetli (40-70 km/saat) esmesinin beklenildiği hava durumu tahminlerinde yetkililer Güneydoğu Anadolu bölgesinin güney ve doğusunda kalan yerler ile Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusunda olan yerlerde beklenilen kuvvetli rüzgarlardan dolayı bu bölgelerde bir toz taşınımı beklendiği ve bu hava şartlarından yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söylediler.

 


Son Güncelleme: 24.08.2021 11:47
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHava Durumu24 AğustosToz Taşınımı
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