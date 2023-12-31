Meteoroloji yılbaşı hava durumunu paylaştı! Yılın son günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın son günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Genel değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bugün içerisinde genellikle yağış beklenmiyor. Ancak, önümüzdeki hafta İstanbul dahil birçok kentte yağışlı bir periyoda girilecek. Sağanak, kuvvetli sağanak ve kar yağışı gibi hava olaylarının yaşanması öngörülüyor. Halkın dikkatli olması ve meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

Meteoroloji yılbaşı hava durumunu paylaştı! Yılın son günü hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji'nin raporuna göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında hafif sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Bugün için herhangi bir bölgede yağış beklenmiyor, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Ancak, önümüzdeki hafta içerisinde yağışlı bir hava etkisini gösterecek. Pazartesi günü Akdeniz bölgesinde, salı günü Marmara'da yağmur, Çarşamba günü ise Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Halkın bu duruma karşı dikkatli olması ve meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

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