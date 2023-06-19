Meteoroloji'den 13 ile sarı kod başlıklı sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminini yayınladı. Yayınlanan raporda Ankara, Kocaeli ve Nevşehir'in yanı sıra Sivas, Kırıkkale ve Kayseri'de sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı belirtildi. Sağanak yağışların Çankırı, Düzce ve Yozgat'ta da görüleceğinin aktarıldığı tahminlerde Sakarya, Konya, Kırşehir ve Eskişehir'de de yağışların etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji, yetkilileri raporun yayınlanmasını sarı kod başlığı ile birlikte gerçekleştirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, yurtta havanın yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu, Karadeniz ve Kuzey Doğu Anadolu çevrelerinin çok bulutlu olmasının beklendiği belirtildi. Sağanak yağışlar ve fırtınalar, Orta Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek. Giresun, Trabzon, Rize İlçelerinin iç ve yaylaları, Sakarya ve Osmaniye İlçeleri, Hatay Sahilleri de sağanak yağışların etkisi altında olacak.





HAVA SICAKLIĞI

Tahminler, İç Ege ve Trakya'da 2-4°C'lik bir artış, Orta Anadolu ve Doğu'da 3-5°C'lik bir düşüş olduğunu ve yurdun geri kalanında önemli bir değişiklik olmadığını gösteriyor.

RÜZGAR

Ülkenin batı ve kuzey kesimleri daha zayıf kuzey rüzgarlarına sahip olacak, diğer yerlerde ise güney rüzgarları görülecek. Rüzgarın güney Ege kıyıları boyunca kuzeybatıdan (40-60 km/sa) ve doğu Akdeniz üzerinde güneybatıdan kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Ege kıyılarının güney kesiminde rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Kuvvetli rüzgarların (40-60 km/sa) Doğu Akdeniz ve Batı Güneydoğu Anadolu'da güneybatı ve batıdan esmesi bekleniyor, bu nedenle olumsuz etkilere karşı yeterince dikkatli olunması gerekiyor.