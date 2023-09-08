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Meteoroloji'den acil durum uyarısı: 11 ilde sel riski var

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Meteoroloji'den acil durum uyarısı: 11 ilde sel riski var
İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarıları yapılmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin son hava durumu bilgilerine göre 11 eyalet için sarı kod ile birlikte ağanak yağış uyarısı yapıldı. Sürekli gündüz ve akşam uyarılarının yapıldığı bölgelerde yaşayanların ani seller, su baskınları, yerel dolu, kısa süreli fırtınalar, trafik aksaması gibi olumsuz olaylara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıaln son değerlendirmelerde, yurdun kuzeyi ve batısı parçalı ve aynı zamanda yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, Ege'nin kuzeyi ve içleri, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin kıyıları Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Artvin çevreleri ise yerel sağanak ve aynı zamanda da gök gürültülü sağanak yağışların olması bekleniyor. Sağanak yağışları ayrıca Ankara'nın kuzeybatısında da etkili olacak. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve zaman zaman açık bir hava bekleniyor. İç Ege'de Balıkesir, Eskişehir, Rize, Artvin çevrelerinde Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güneyinde kuvvetli yağış beklentisi var.

Yurt geneinde hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıkların kabaca mevsim normalleri ile aynı seviyede olması bekleniyor. Kuzeyde, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da çoğunlukla hafif, bazen orta kuvvette, güneyli, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarların esmesi bekleniyor. marmara bölgesi.

Meteoroloji'den acil durum uyarısı 11 ilde sel riski var

Şiddetli yağış uyarısı: İç Ege Denizi'nde Balıkesir, Eskişehir, Rize ile Artvin çevreleri, Çanakkale, Trabzon'un doğusu, Bursa'nın güneyinde sağanak yağış bekleniyor. Yağmur yağdığında su baskını, su baskını, yıldırım, trafik tıkanıklığı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuz etkilere karşı dikkatli olmalısınız.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı: Rüzgâr; Marmara Bölgesi'nde kuzey ile kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgârların esmesi bekleniyor ve olumsuz etkilere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

11 İL İÇİN UYARI

Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Rize, Trabzon ve Uşak illeri için sarı kod sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öğle saatlerinden itibaren Manisa'nın kuzeydoğusunda Kütahya, Uşak ve Balıkesir, Bursa'nın güneyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Afyonkarahisar ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak kaydıyla sağanak yağış beklenmekte.

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