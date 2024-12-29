Meteorolojiden Doğu Akdeniz'e Kuvvetli Yağış Uyarısı

Doğu Akdeniz'in Hava Durumu: Kuvvetli Yağışlar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde beklenen yağışın, yarın ilk saatlerden itibaren ise Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgelerinde etkili olacağı bildirildi.

Yağış Türleri ve Beklentiler

Gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların, 1300-1400 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar olarak devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, kıyı kesimlerde, ani sel ve su baskınları ile birlikte yıldırım ve dolu yağışlarının meydana gelebileceğini de vurguladı.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Özellikle kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı önlem almak önemli. Yağışların etkili olduğu bölgedeki kişilerin, havanın nasıl seyredeceğini takip etmeleri gerektiği belirtildi.