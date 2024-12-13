DOLAR
34,95 -0,14%
EURO
36,75 -0,29%
ALTIN
2.990,88 0,62%
BITCOIN
3.503.885,31 -0,47%

Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Güneydoğu İçin Fırtına Uyarısı

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:23
Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Güneydoğu İçin Fırtına Uyarısı

Meteorolojik Uyarı: Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden kuvvetli eseceği ifade edildi.

Alınması Gereken Önlemler

Özellikle yüksekliklerde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.

Fırtınanın Süresi

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra sona ermesi öngörülüyor. Bu süre zarfında ilgili bölgelerde dikkatli olunması büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YÖK Başkanı Özvar, Hayırseverlerle Üniversitelerin İş Birliğini Vurguladı
2
Fransız Muhalefeti, Bayrou'nun Başbakan Atamasına Tepkiler Yağdırıyor
3
Burhan, Türkiye'nin Sudan'da Savaşın Durdurulmasında Rol Oynamasını Destekledi
4
TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Benin'de Göz Sağlığı Eğitimi
5
YTB, KATİP Programı ile Dünya Çapında Diplomatlara Türkçe Öğretiyor
6
Van'da 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Projesi Tanıtıldı
7
Tiran'da Veliaj'ın İstifası İçin Protestolar Devam Ediyor

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı