Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Güneydoğu İçin Fırtına Uyarısı

Meteorolojik Uyarı: Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden kuvvetli eseceği ifade edildi.

Alınması Gereken Önlemler

Özellikle yüksekliklerde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.

Fırtınanın Süresi

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın öğleden sonra sona ermesi öngörülüyor. Bu süre zarfında ilgili bölgelerde dikkatli olunması büyük önem taşıyor.