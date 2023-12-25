Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e uyarı: Kar ve sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre: Ülkemizin doğu ve kuzey bölgeleri bulutlu ve parçalı, Doğu Karadeniz sahilleri sağanak ve yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Erzincan, Ardahan, Hakkari civarları kar ve kar yağışlı, diğer yerler ise açık ve az bulutlu olacak. Yağışlar; Artvin'de şiddetli şekilde görülecek.

Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e uyarı: Kar ve sağanak
Yayın Tarihi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre: Ülkemizin Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığı 2 ila 8 yükselecek, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek ve önemli bir fark olmayacak. Rüzgar ise çoğunlukla güney ve güneybatı yönlerden esip hafif ve orta şiddette olacak, ancak Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esecek.

hava-durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin'de yağışların şiddetli olacağı uyarısında bulundu. Artvin sahillerinde yağmur ve sağanak yağışın 30-60 kg/m², Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun 20-30 cm. kar kalınlığına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle bölgede sel, su baskını, ulaşım sorunları, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Öne Çıkanlar
Zengin olmak isteyen bunu yapsın! Servetine nasıl servet kattığını ilk kez açıkladı! Zengin olmak isteyen bunu yapsın! Servetine nasıl servet kattığını ilk kez açıkladı!
Kredi kartı faiz oranları yeşillendi! Bu kadarını kimse beklemiyordu: TCMB son kurşunu attı! Kredi kartı faiz oranları yeşillendi! Bu kadarını kimse beklemiyordu: TCMB son kurşunu attı!
Altını 60 TL ucuza almak isteyen akın edecek! Anında kâra geçiriyor Altını 60 TL ucuza almak isteyen akın edecek! Anında kâra geçiriyor
Çok Okunanlar
Ağrı'da yol açma çalışmasında 2 can kaybı, 2 kişi hala aranıyor Ağrı'da yol açma çalışmasında 2 can kaybı, 2 kişi hala aranıyor O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı MSB yürek yakan haberi verdi: 6 askerimiz şehit oldu MSB yürek yakan haberi verdi: 6 askerimiz şehit oldu Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor: 309 işletmeye ceza kesildi! Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit vermiyor: 309 işletmeye ceza kesildi! Şehitlere hakaret eden şüpheli tespit edildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını duyurdu Şehitlere hakaret eden şüpheli tespit edildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını duyurdu Özgür Demirtaş ve Nureddin Nebati arasında kılıçlar çekildi! Nebati, ateş püskürdü: Sosyal medya sallandı! Özgür Demirtaş ve Nureddin Nebati arasında kılıçlar çekildi! Nebati, ateş püskürdü: Sosyal medya sallandı!