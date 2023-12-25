Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e uyarı: Kar ve sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre: Ülkemizin Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde hava sıcaklığı 2 ila 8 yükselecek, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek ve önemli bir fark olmayacak. Rüzgar ise çoğunlukla güney ve güneybatı yönlerden esip hafif ve orta şiddette olacak, ancak Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esecek.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin'de yağışların şiddetli olacağı uyarısında bulundu. Artvin sahillerinde yağmur ve sağanak yağışın 30-60 kg/m², Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun 20-30 cm. kar kalınlığına ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle bölgede sel, su baskını, ulaşım sorunları, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.