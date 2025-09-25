Meteorolojiden Fırtına Uyarısı: Karadeniz, Marmara ve Ege'de 6-8 Kuvveti

Meteoroloji, Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege için yarın başlayıp cumartesiye kadar sürecek, kuzey ve kuzeydoğudan esecek 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısı yaptı; ulaşımda tedbir çağrısı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:21
Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Beklenen Etki ve Süre

Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cumartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşım ve Güvenlik

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

