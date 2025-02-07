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Meteorolojiden Fırtına ve Fırtınamsı Rüzgar Uyarısı

Ege, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:10
Meteorolojiden Fırtına ve Fırtınamsı Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz için fırtınamsı rüzgar uyarısı yayınladı. Yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan esmeye başlayacak olan rüzgar, yarın akşam saatlerinde kuvvetini artırarak etkisini sürdürecek.

Kuzey Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor

Kuzey Ege Denizi'nde yarın 5 ila 7 kuvvetinde başlayacak fırtına, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetine ulaşacak. Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.

Güney Ege Denizi'nde Rüzgar Şiddetlenecek

Güney Ege Denizi'nde yarın kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgar, 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetine ulaşacak. Pazartesi günü ise etkisini azaltacak rüzgarın, güneyden 4 ila 6 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz için Fırtınamsı Rüzgar Uyarısı

Batı Akdeniz genelinde fırtınamsı rüzgarın, yarın kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde ise 5 ila 7 kuvvetinde eseceği ve pazar akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz’de Fırtına Etkili Olacak

Doğu Akdeniz'in kuzey ve kuzeybatısından esmeye başlayacak rüzgarın, yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazar akşam saatlerinden sonra etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Batı Karadeniz'de Hava Durumu

Marmara Denizi'nde rüzgar, yarından itibaren 5 ila 7 kuvvetindeyken, pazartesi günü 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek. Batı Karadeniz’de rüzgar ise 3 ila 5, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Özellikle pazar sabah saatlerinde rüzgarın şiddeti 4 ila 6 kuvvetine çıkacak.

Vatandaşların, fırtına ve fırtınamsı rüzgarlara karşı tedbirli olmaları önemle hatırlatılmaktadır.

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