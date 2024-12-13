Meteorolojiden Fırtına ve Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin belirli bölgelerinde fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Özellikle Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın kuvvetli bir şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına Beklentisi

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi. Fırtınanın bu gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Antalya Körfezi'nde Durum

Antalya Körfezi'nin batısında ise rüzgarın bu geceden itibaren aynı şiddette eseceği ve yarın sabah etkisini yitireceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de Fırtına

Doğu Akdeniz'in batısında, Anamur-Silifke arasında akşamdan itibaren kuzey ve kuzeybatıdan fırtına etkili olacak. Bölgedeki fırtınanın yarın öğle saatlerinde sona ermesi bekleniyor.