Meteorolojiden günlerce sürecek sağanak uyarısı geldi! Camı pencereyi kapatıp dışarı çıkmayın

Bahar havası yerini hafta sonunda soğuk hava ve yağışlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni uyarıya göre, Cuma günü İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere ülke genelinde sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların ise yaklaşık 5 derece kadar düşmesi tahmin ediliyor. İşte yurt genelindeki hava durumu tahmini...





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kırmızı alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir, hatta bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Genel olarak hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna sağanak uyarısı

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna dikkat çekiyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün yağmur görülüyor, ancak akşama kadar etkisini kaybedecek. Trakya'da öğleden sonra kısa süreli yağışlar bekleniyor, diğer bölgeler ise genellikle açık olacak. Ancak Marmara ve Ege bölgelerinde cuma günü yağmur bekleniyor. İstanbul bugün 23 derece ve açık, ancak cuma günü yağışla birlikte 18 dereceye kadar düşecek. Hafta sonunda hava serinleyecek, ancak ısınmanın 15 Mayıs'tan sonra olması bekleniyor. İzmir'de 28, Antalya'da 25, Ankara'da 23, Trabzon'da 18 ve Gaziantep'te 25 derece civarında sıcaklık bekleniyor.