Meteorolojiden İç Anadolu ve Karadeniz İçin Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayı olabileceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:54
Meteorolojiden İç Anadolu ve Karadeniz İçin Zirai Don Uyarısı

Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde zirai don olayı riski olduğuna dair önemli bir açıklama yaptı.

Beklenen Zirai Don Olayı

Açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklenirken; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif ve yer yer orta düzeyde zirai don olacağı belirtildi.

Pazar günü gecesi itibarıyla, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olduğu duyuruldu. Çiftçiler başta olmak üzere, tüm vatandaşların bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

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