Meteorolojiden İstanbul ve çevre illere kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, Şile, Beykoz, Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel ve ulaşım riskine karşı tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:08
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Etkilenecek bölgeler

Şile, Beykoz, Kocaeli (il geneli), Kaynarca, Karasu, Kocaali şeklinde belirtilen yerlerde yoğun gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Uyarılar ve tedbirler

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

