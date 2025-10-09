Meteorolojiden İstanbul ve çevre illere kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Etkilenecek bölgeler

Şile, Beykoz, Kocaeli (il geneli), Kaynarca, Karasu, Kocaali şeklinde belirtilen yerlerde yoğun gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Uyarılar ve tedbirler

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.