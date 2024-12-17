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Meteorolojiden Rize ve Artvin için Sağanak ve Kar Uyarısı

Meteoroloji, Rize ve Artvin'de yarın kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı bekliyor. Rüzgar ise fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:34
Meteorolojiden Rize ve Artvin için Sağanak ve Kar Uyarısı

Yurdun Kuzeydoğu Kesimlerine Sağanak ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Rüzgarın Gücü

Ayrıca, rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi ve yüksek kesimlerde fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Karadeniz bölgesinde ise Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın gün içinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

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