Meteorolojiden Rize ve Artvin için Sağanak ve Kar Uyarısı

Yurdun Kuzeydoğu Kesimlerine Sağanak ve Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Rüzgarın Gücü

Ayrıca, rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi ve yüksek kesimlerde fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.

Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Karadeniz bölgesinde ise Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın gün içinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.