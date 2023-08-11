Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı! Normalin 10 derece üzerine çıkacak

Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda sıcak hava dalgası meydana gelmesi ve bu sıcak havanın 13 Ağustos Pazar günü itibariyle yoğunlaşarak diğer bölgeleri de etkilemesi bekleniyor. Orta Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz iç kesimleriyle birlikte Orta ve Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta normalden 6-10 derece daha sıcak olması bekleniyor.