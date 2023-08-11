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Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı! Normalin 10 derece üzerine çıkacak

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Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı! Normalin 10 derece üzerine çıkacak
Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda sıcak hava dalgası meydana gelmesi ve bu sıcak havanın 13 Ağustos Pazar günü itibariyle yoğunlaşarak diğer bölgeleri de etkilemesi bekleniyor. Orta Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz iç kesimleriyle birlikte Orta ve Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta normalden 6-10 derece daha sıcak olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Pazar gününün etkisinin daha da büyük olacağı, önümüzdeki hafta İç Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz Bölgesi sıcaklıkların mevsim ortalamalarının 6 ila 10 santigrat derece üzerinde olması beklendiği belirtildi.

Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı

Sıcak hava dalgasından dolayı günün en sıcak saatlerinde saat 11.00 ile 16.00 arasında başta kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların tedbirli olmaları istendi.

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