Meteorolojiden son hava durumu uyarı: Bu illerde yağışlı ve bulutlu gün bekleniyor

Meteoroloji'den 10 il için kritik uyarı! Sağanak yağışlar yurdu saracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumu tahminlerini güncelledi. Rapora göre, parçalı ve yer yer bulutlu havanın etkili olacağı bir gün yaşanacak. Özellikle Ankara ve çevresi ile bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, toz taşınımı uyarıları da dikkat çekiyor.



Yağış Uyarıları ve Hava Durumu Tahminleri

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bazı bölgelerde toz taşınımı beklentisi de bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ancak diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ancak, genellikle mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkta yer yer artışlar olabileceği belirtiliyor.



Toz Taşınımı Uyarıları Devam Ediyor

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İl Bazında Hava Durumu Tahminleri

İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir gün beklenirken, İzmir'de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Antalya'da ise parçalı, yer yer çok bulutlu hava öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte seyredecek.