Meteorolojiden uyarı: Kar, yağmur ve fırtına hepsi bir arada geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Trakya ve Marmara'nın güneyinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar, İstanbul, Samsun, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altına inecek. Yağışlar; Mersin'de şiddetli, Marmara, kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de ise fırtına şeklinde olacak.

Meteorolojiden uyarı: Kar, yağmur ve fırtına hepsi bir arada geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Ülkemizin tamamı parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Çanakkale'nin doğusu yağış alacak.

hava-durumu

Mersin'in doğu kesimlerinde yağışlar, yağmur veya yüksek yerlerde kar ve karışık yağmur şeklinde görülecek ve zaman zaman şiddetlenecek. Rüzgar ise; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzeyden ve kuzeydoğudan eserek kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esecek.

hava-durumu

İç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis, pus, buzlanma ve don görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu çığ riski taşımaktadır. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde normalin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde normal seviyelerde olacak.

hava-durumu

Rüzgar, çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden eserek hafif ve zaman zaman orta kuvvetli olacak. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de ise rüzgar kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

MERSİN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Mersin'in doğu kesimlerinde yağışlar, yağmur veya yüksek yerlerde kar ve karışık yağmur şeklinde olacak ve şiddetli olacak. Bu nedenle olası kötü durumlara karşı tedbirli ve dikkatli davranılmalıdır.

Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de rüzgar kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bu yüzden olabilecek kötü durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalısınız.

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