Meteorolojiden Uyarı: Türkiye'nin Bazı Bölgelerinde Kuvvetli Yağış, Rüzgar ve Kar Bekleniyor

Meteorolojiden Uyarılar: Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa ile Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ani soğumayla bölgenin doğusundaki 500 metre rakım üzeri yüksekliklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Batı Karadeniz ve İç Kesimlere Dikkat

Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu) kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra 400 metre rakım üzerindeki yüksekliklerde yoğun kar yağışı şeklinde (20 santimetre üzerinde) etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü bölgenin iç kesimlerinde de kar yağışlarının aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Buzlanma ve Sel Tehdidi

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği kıyılarda sel ve su baskını, iç kesimlerde ise ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Antalya ve Ege Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı

Antalya'nın doğusunda yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu yağışların akşam saatlerinde 1000 metre üzerindeki yüksek kesimlerde kar yağışına döneceği bekleniyor. Ayrıca, Kıyı Ege'de de İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgar ve Fırtına Tehlikesi

Akşam saatlerinden itibaren, Marmara ve diğer bölgelerde rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara yol açabileceğinden vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.