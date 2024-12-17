Meteorolojik Uyarı Sonrası Yük Gemileri Sinop'un Limanına Sığındı

Meteorolojik Uyarı Sonrası Gemi Yoğunluğu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrasında, Karadeniz'de uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisi, Sinop'un güneyindeki doğal limana demirledi. Meteorolojik verilere göre, denizlerde saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi birçok gemi, kentin güneyinde yer alan İçliman mevkisine sığındı.

Balıkçıların Önlemleri

Gemilerin bu noktada bekleyişleri devam ederken, balıkçı tekneleri de fırtınadan etkilenmemek için denize açılmayarak liman ve barınaklarda kaldı.

Sinop Valiliği'nden Önemli Uyarı

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşlardan, fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Bu süreçte, güvenliğin sağlanması adına gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisi, Sinop'un güneyindeki doğal limana demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisi, Sinop'un güneyindeki doğal limana demirledi.