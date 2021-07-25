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Meteoroloji'ye göre sağanak yağış kapıda!

Meteoroloji yetkililerinden edinilen hava durumu tahminlerine göre bazı illerde sağanak yağış ve fırtına görülmesi bekleniyor. Yurdun büyük bir bölümünde görülecek olan sağana yapış ve fırtına için vatandaşlar yetkililer tarafından uyarıldı.

25 Temmuz 2021 Pazar 22:47
Meteoroloji'ye göre sağanak yağış kapıda!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 5 günlük hava tahmin raporu yayınladı. Yayınlanan hava durumu tahminlerinde ise yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar görülürken ve aynı zamanda fırtınada beklentisi olduğu belirtildi. Yetkililer vatandaşları olası oluşabilecek afetlere karşı uyarırken vatandaşlar Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladılar. Peki bu hafta içerisinde hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağışlar ne zaman bitecek? 

Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların salı günü sabah saatlerinde başlayacağı ve etkisini giderek artırarak, Ordu ile Giresun'un yanı sıra Trabzon'un batısında da görüleceği kaydedildi. Şiddeti (50-100 kg/m2), bulacak olan yapışların Trabzon'un doğusu şile birlikte Rize ile Artvin'inde de görülebileceği ve bu illerin genellikle kıyı kesimlerini etkileyeceği bildirildi.

Yağışlar, Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltırken yetkililer meydana gelebilecek olan ani sel ve su baskınlarının yanı sıra heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karadeniz kıyılarını etkisi altına alacak olan sağanak yağışların Sakarya, Sivas, Çankırı, Ardahan ve Kars çevrelerinde görülmesi beklenirken yurdun kuzey ve iç kesimlerinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Denizlerde bir fırtına beklenmediğinin belirtildiği hava durumu tahminlerinde rüzgarın orta ve güney ege sahillerinde kuzeybatı yönlerden eseceği ifade edildi. Hava durumu raporlarında ayrıca fırtınanın hafta başlamadan etkisini kaybetmesinin beklenildiğinin tahmin edildiği yer aldı.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN 5GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ;

26 Temmuz Pazartesi


27 Temmuz Salı

 

28 Temmuz Çarşamba

29 Temmuz Perşembe

30 Temmuz Cuma


Son Güncelleme: 25.07.2021 22:47
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MeteorolojiIstanbul Hava DurumuSağanak Yağış5 Günlük Hava DurumuBu Hafta Hava Durumu
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