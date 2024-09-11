Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Yemin Etti

Metin Kıratlı için Yemin Töreni Düzenlendi

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için Yüce Divan Salonu'nda bir yemin töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleri katıldı.

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