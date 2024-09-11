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Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Yemin Etti

AYM Başkanı Kadir Özkaya, Metin Kıratlı için düzenlenen yemin töreninde adaletin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:57
Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Yemin Etti

Metin Kıratlı için Yemin Töreni Düzenlendi

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için Yüce Divan Salonu'nda bir yemin töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleri katıldı.

Kadir Özkaya'dan Önemli Mesajlar

AYM Başkanı Kadir Özkaya, yasama, yürütme ve yargı organları arasında farklı görüşlerin doğal olduğunu belirterek, "Anayasal organlar arasında işbirliği, düzen ve uyumun sağlanabilmesi için Anayasa ve kanunlara uygun hareket etmenin yanında, iyi bir iletişimin bulunmasına ihtiyaç vardır,"

Adalet ve Hukukun Üstünlüğü

Özkaya, adaletin toplum huzuru için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Büyük Önder Atatürk'e göre bağımsızlık ve özgürlük her şey ancak adaletle var olabilir,"

Uluslararası İhlallere Dikkat Çekildi

Özkaya, Gazze ve dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere dikkat çekerek, "İnsanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır,"

Başvurular ve İstatistikler

Özkaya, AYM'nin norm denetimi istatistikleri hakkında bilgi vererek, bireysel başvuruların yüzde 83'ünün sonuçlandığını belirtti. "Bireysel başvuru yolunun işlevselliğinin korunması gerekmektedir,"

Yemin Töreni ve Sonrası

Konuşmaların ardından Metin Kıratlı, yemin etti ve AYM üyesi olarak göreve başladı.

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