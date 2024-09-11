Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Yemin Etti

Metin Kıratlı için Yemin Töreni Düzenlendi
Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için Yüce Divan Salonu'nda bir yemin töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleri katıldı.
Kadir Özkaya'dan Önemli Mesajlar
AYM Başkanı Kadir Özkaya, yasama, yürütme ve yargı organları arasında farklı görüşlerin doğal olduğunu belirterek, "Anayasal organlar arasında işbirliği, düzen ve uyumun sağlanabilmesi için Anayasa ve kanunlara uygun hareket etmenin yanında, iyi bir iletişimin bulunmasına ihtiyaç vardır," Özkaya, adaletin toplum huzuru için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Büyük Önder Atatürk'e göre bağımsızlık ve özgürlük her şey ancak adaletle var olabilir," Özkaya, Gazze ve dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere dikkat çekerek, "İnsanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır," Özkaya, AYM'nin norm denetimi istatistikleri hakkında bilgi vererek, bireysel başvuruların yüzde 83'ünün sonuçlandığını belirtti. "Bireysel başvuru yolunun işlevselliğinin korunması gerekmektedir," Konuşmaların ardından Metin Kıratlı, yemin etti ve AYM üyesi olarak göreve başladı.
Adalet ve Hukukun Üstünlüğü
Uluslararası İhlallere Dikkat Çekildi
Başvurular ve İstatistikler
Yemin Töreni ve Sonrası
Özkaya, adaletin toplum huzuru için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Büyük Önder Atatürk'e göre bağımsızlık ve özgürlük her şey ancak adaletle var olabilir," Özkaya, Gazze ve dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere dikkat çekerek, "İnsanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır," Özkaya, AYM'nin norm denetimi istatistikleri hakkında bilgi vererek, bireysel başvuruların yüzde 83'ünün sonuçlandığını belirtti. "Bireysel başvuru yolunun işlevselliğinin korunması gerekmektedir," Konuşmaların ardından Metin Kıratlı, yemin etti ve AYM üyesi olarak göreve başladı.
Özkaya, Gazze ve dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere dikkat çekerek, "İnsanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır," Özkaya, AYM'nin norm denetimi istatistikleri hakkında bilgi vererek, bireysel başvuruların yüzde 83'ünün sonuçlandığını belirtti. "Bireysel başvuru yolunun işlevselliğinin korunması gerekmektedir," Konuşmaların ardından Metin Kıratlı, yemin etti ve AYM üyesi olarak göreve başladı.
Özkaya, AYM'nin norm denetimi istatistikleri hakkında bilgi vererek, bireysel başvuruların yüzde 83'ünün sonuçlandığını belirtti. "Bireysel başvuru yolunun işlevselliğinin korunması gerekmektedir," Konuşmaların ardından Metin Kıratlı, yemin etti ve AYM üyesi olarak göreve başladı.
Konuşmaların ardından Metin Kıratlı, yemin etti ve AYM üyesi olarak göreve başladı.