Metin Singer’in elebaşı olduğu suç örgütü “Mahzen-44” operasyonuyla çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Mahzen-44” operasyonlarıyla ilgili bilgileri, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Edirne Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, organize suç örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, elebaşı Metin Singer de dahil olmak üzere 15 kişi yakalandı.

Edirne merkezli olmak üzere İstanbul ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, suç işlemek için örgüt kurmak; kasten öldürmeye teşebbüs; kundaklama; yağma; alıkoyma; tehdit ve hakaret; araç kurşunlama; 6136’ya muhalefet gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

Operasyonlar sonucu elebaşı Metin Singer de dahil olmak üzere 15 kişinin yakalandığı bu operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve delici kesici aletle birlikte 9 kadar sahte pasaport da ele geçirildi.