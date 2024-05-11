Metina'da 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde de operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son olarak bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ara, Bul, Yok Et. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.