Metris Cezaevindeki Olayla İlgili DMM'den Açıklama

Metris Cezaevi'nde Yangın Haberi Yanlış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Metris Cezaevi ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Olayın Detayları

DMM, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'un Esenler ilçesindeki Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe verdiğini bildirdi. Ancak, yangın henüz alevlenmeden cezaevi personeli tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü.

İtfaiye İhtiyacı Olmadı

Açıklamada, olaya ihityaten itfaiye çağrıldığı ancak Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumunun söz konusu olmadığı ve olaydan etkilenen mahkum veya personel bulunmadığı vurgulandı.