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Metro İstanbul ve Bakü Metrosu, Dünya Metrolarını Buluşturacak

Metro İstanbul ve Bakü Metrosu, 2025'te düzenlenecek Metro Connect Summit için işbirliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:21
Metro İstanbul ve Bakü Metrosu, Dünya Metrolarını Buluşturacak

Metro İstanbul ve Bakü Metrosu, Dünya Metrolarını Buluşturacak

Metro İstanbul ve Bakü Metrosu, dünya genelinde metro sistemlerini bir araya getirecek Metro Connect Summit etkinliği için önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı.

İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy'un liderliğindeki bir heyet, Azerbaycan'da çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında, Soy ve Bakü Metrosu Başkanı Zaur Hüseynov ile bir araya gelerek, Nisan 2025 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilecek Metro Connect Summit etkinliğini planlamak amacıyla işbirliği anlaşmasına imza attı.

İletişim ve Tecrübe Paylaşımı

Törende konuşan Soy, kardeş ülke Azerbaycan ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti. Bakü Metrosu ile geçmişte sinyalizasyon ve bakım teknolojileri gibi birçok alanda deneyim paylaşımı yaptıklarını belirten Soy, "Dünya genelinde metro sistemlerinin buluşacağı bir zirve hazırlığımız var. Bakü Metrosu'nun zengin tecrübesi ile Metro İstanbul'un gelişmiş ulaşım çözümleri bir araya gelecek. Bu zirve, sektörün potansiyelinin daha geniş bir çerçevede yayılmasına katkı sağlayacak," dedi.

Yeni İlişkiler ve Hedefler

Bakü Metrosu Başkanı Hüseynov ise son yıllarda Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendiğini belirtti. "Metro Connect Summit, bu sıkı işbirliğinin bir yansımasıdır. Bu etkinlikte Türk Cumhuriyetleri ile Orta Doğu ve Avrupa'daki metro işletmecileri bir araya gelerek ortak sorunları tartışıp deneyim paylaşacaklar. Bu zirve ile sektördeki potansiyeli ve ihtiyaçları belirlemiş olacağız," diye konuştu.

Metro İstanbul ile Bakü Metrosu arasında dünya metrolarını bir araya getirecek Metro Connect...

Metro İstanbul ile Bakü Metrosu arasında dünya metrolarını bir araya getirecek Metro Connect Summit etkinliğini gerçekleştirmek üzere işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy (sağda) ile Bakü Metrosu Başkanı Zaur Hüseynov (solda) imza attı.

Metro İstanbul ile Bakü Metrosu arasında dünya metrolarını bir araya getirecek Metro Connect...

Metro İstanbul ile Bakü Metrosu arasında dünya metrolarını bir araya getirecek Metro Connect Summit etkinliğini gerçekleştirmek üzere işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy (sağda) ile Bakü Metrosu Başkanı Zaur Hüseynov (solda) imza attı.

Metro İstanbul ile Bakü Metrosu arasında dünya metrolarını bir araya getirecek Metro Connect...

Metro İstanbul ile Bakü Metrosu arasında dünya metrolarını bir araya getirecek Metro Connect Summit etkinliğini gerçekleştirmek üzere işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy (sağda) ile Bakü Metrosu Başkanı Zaur Hüseynov (solda) imza attı.

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