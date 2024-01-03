Metrobüs durağında şaşırtan görüntü: Görüntü sosyal medyada gündem yarattı! Belediye'den açıklama geldi

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda üst geçit yenileme projesi devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında eski merdiven ve engelli rampası kaldırıldı. “Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz” tabelalarının asıldığı alanda yaklaşık 2 aydır çalışmalar sürüyor.

Beşyol Metrobüs Durağı'nda yeni üst geçit inşaatı devam ederken, metrobüs yolunun ortasına konulan bir ayak dikkat çekti. Yeni üst geçidin diğer yarısı henüz tamamlanmadığı için eski üst geçidin yanında yükselmeye başladı. Metrobüs yolunun içindeki orta ayak ise tartışmalara neden oldu.

METROBÜS YOLUNDA DURUYOR

Beşyol Metrobüs Durağı'ndaki yeni üst geçit inşaatı nedeniyle metrobüs yolunda bir ayak bulunuyor. Bu yüzden metrobüsler, D-100 Karayolu üzerinden ilerlemek zorunda kalıyor. Bu da D-100 Karayolu'nun Avcılar istikametindeki gidiş şeridinin ikiye inmesine sebep oluyor.





TRAFİĞİ AKSATIYOR

Yolcuların durakta inmesine izin verilmeyerek, karşı yönden gelen metrobüslerin de bekletilmesiyle gerçekleştirilen geçiş, iki metrobüsün aynı yoldan gitmesine yol açıyor. Bu durum, trafikte aksamalara sebep oluyor ve sosyal medyada eleştiriliyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İBB, Beşyol istasyonunun metrobüs için çok kalabalık olduğunu, peron alanının yolcuları alacak kadar geniş ve uzun olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada,

“Yeni yaya üstgeçidi 70 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde, 3 açıklıklı çelik malzemeden oluşuyor. 13 kişilik 3 adet asansör bulunuyor. Yeni proje ile birlikte metrobüs istasyonu genişlediğinden Edirne yönü Metrobüs güzergahı, D-100 Karayolu ve yan yol 450 metre uzunluğunda kuzey tarafa doğru ötelenecek.” şeklinde bir açıklamada bulunuldu. Açıklamanın devamında ise;

“Bu sebeple kuzey yan yol yanındaki Şehit Özgür Güven Caddesi'nde, 132 metre uzunluğunda kuyu temel ve istinat duvarı imalatı yapılarak yol genişlemesi yapıldı. Şu anda metrobüs yolunda olduğu gözüken üstgeçit ayakları, yeni projedeki üstgeçidin orta ayağı ve perona inen merdivenlerinin kolonlarına ait ankraj noktalarıdır. Peron alanının genişletilmesi ve uzatılması amacıyla metrobüsün bir şeridinin kuzeye kaydırılması sonucunda, proje tamamlandığında şu anda görünen orta ayak ve kolon ankrajları projesine uygun olarak peron alanı içerisinde kalacak.” ifadeleri kullanıldı.