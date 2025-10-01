Metsola: Trump'ın Masadaki Gazze Planı 'Umut Vadediyor'

Metsola'dan Trump'ın Gazze Planına Destek

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB liderleri, dönem başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için bir araya geldi.

Metsola'nın Değerlendirmesi

Zirvenin girişinde açıklama yapan Metsola, Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşıladıklarını yineledi ve "Masadaki Gazze planı umut vadediyor."

Metsola, planın iki devletli çözümü canlı tutacağını ve İsrail'e güvenlik sağlayacağını umduğunu belirtti. "Bu yol, onlarca yıldır süren kısır şiddet döngüsüne bir alternatifin mümkün olabileceğini gösteriyor."

Planın İçeriği ve Reaksiyonlar

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.