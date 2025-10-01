Metsola: Trump'ın Masadaki Gazze Planı 'Umut Vadediyor'

AP Başkanı Roberta Metsola, Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşıladığını, planın iki devletli çözümü canlı tutacağını ve istikrar sağlayacağını umduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:46
Metsola: Trump'ın Masadaki Gazze Planı 'Umut Vadediyor'

Metsola'dan Trump'ın Gazze Planına Destek

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB liderleri, dönem başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için bir araya geldi.

Metsola'nın Değerlendirmesi

Zirvenin girişinde açıklama yapan Metsola, Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşıladıklarını yineledi ve "Masadaki Gazze planı umut vadediyor."

Metsola, planın iki devletli çözümü canlı tutacağını ve İsrail'e güvenlik sağlayacağını umduğunu belirtti. "Bu yol, onlarca yıldır süren kısır şiddet döngüsüne bir alternatifin mümkün olabileceğini gösteriyor."

Planın İçeriği ve Reaksiyonlar

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
2
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı
5
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
6
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
7
Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin