Mevlana Bulvarı'nda Asfalt Onarımı Başlıyor — 27-29 Eylül 2025

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi-Ankara Merkez istikametinde asfalt bakım ve onarım çalışması başlatılacağını açıkladı.

ABB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

27 Eylül 2025 Cumartesi gecesi başlayıp, 29 Eylül 2025 Pazartesi sabahı tamamlanması planlanan Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi-Ankara Merkez istikametinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çalışmalar süresince trafik akışı köprü üzerinden sağlanacaktır. Bu nedenle, sürücülerimizin dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur.