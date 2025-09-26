Mevlana Bulvarı'nda Asfalt Onarımı Başlıyor — 27-29 Eylül 2025

ABB, Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi-Ankara Merkez istikametinde 27-29 Eylül 2025 tarihleri arasında asfalt bakım çalışması yapılacağını ve trafiğin köprüden sağlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 18:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi-Ankara Merkez istikametinde asfalt bakım ve onarım çalışması başlatılacağını açıkladı.

ABB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

27 Eylül 2025 Cumartesi gecesi başlayıp, 29 Eylül 2025 Pazartesi sabahı tamamlanması planlanan Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi-Ankara Merkez istikametinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çalışmalar süresince trafik akışı köprü üzerinden sağlanacaktır. Bu nedenle, sürücülerimizin dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur.

