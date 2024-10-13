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Mevlana İdris'in Anıldığı Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı

Fuar, Mevlana İdris'in eserlerini ve çocuk edebiyatındaki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 09:16
Mevlana İdris'in Anıldığı Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı

Mevlana İdris'in Eserleri Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Anıldı

Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda, iki yıl önce hayatını kaybeden Mevlana İdris adına düzenlenen "Vefa Ödülü" programı büyük ilgi gördü. Yazar Mustafa Akar, İdris'i çocuk edebiyatının önemli isimlerinden biri olarak tanımladı.

Fuar Hakkında Bilgiler

Fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla, Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği tarafından Rami Kütüphanesi'nde "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirildi.

Vefa Ödülü Programında Dikkat Çeken Konuşmalar

Etkinlikte yer alan Turan Kışlakçı, Tayfur Esen ve Sadettin Acar, Mevlana İdris'in eserlerinin önemini vurguladı. Tayfur Esen, "Mevlana İdris ve onun gibi değerli yazarların metinlerine sahip çıkmalıyız" dedi. Mustafa Akar, İdris'in çocuklar için yazma yeteneğini ve eserlerindeki isyankar çocuk imajını paylaştı.

Mevlana İdris'in Anısına Ödül Verildi

Etkinliğin sonunda, Mevlana İdris'in ailesine "Vefa Ödülü" takdim edildi. Programa katılan isimler, İdris'in yaşarken takdir edilmesi gerektiğini ve eserlerinin her zaman değerli kalacağını belirttiler.

Fuar, bugünden itibaren sona eriyor.

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