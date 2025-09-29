Mevlana: Mest-i Aşk İran'da 2 Milyon 85 Bin Seyirciye Ulaştı

Yönetmenliğini Hassan Fathi'nin üstlendiği "Mevlana: Mest-i Aşk" filmi, İran'da 2 milyon 85 bin izleyici sayısını aştı.

Yapım ve Konu

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, yapım Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin izlerini beyazperdeye taşıyor.

Vizyon, Müzik ve Görüntü Yönetimi

Film, Türkiye'de 17 Ekim tarihinde vizyona girecek. Dram ve tarihi türdeki filmin müziklerine Fahir Atakoğlu imza attı, görüntü yönetmenliğini ise Morteza Poursamadi üstlendi.

Oyuncu Kadrosu

Filmin oyuncu kadrosunda Parsa Pirouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseini yer aldı.