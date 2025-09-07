Mevlana Müzesi'nde Milli Maç Coşkusu: Türkiye-İspanya Öncesi Konya'da Yoğunluk

Mevlana Müzesi'nde Milli Maç Coşkusu: Konya'da Ziyaretçi Yoğunluğu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında bugün Konya'da A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile karşılaşması öncesinde kente gelen taraftarlar, Mevlana Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler, karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'a geçmeden önce kentin tarihi ve turistik mekânlarını geziyor.

Ziyaretçi profili ve atmosfer

Müze önünde kimi ziyaretçilerin arkadaş gruplarıyla, kimi aileleriyle geldiği görüldü. Maç için İsviçre'den gelen Şakir Kocatürk, AA muhabirine akşam için heyecanlı olduklarını belirtti. Kocatürk, 'Hakan Çalhanoğlu'nun bizim için ayrı bir anlamı var. Milli takımdaki bütün kardeşlerimizi destekliyoruz. Bugün çok iyi bir sonuç bekliyoruz. Gönlümüzde galibiyet var. Bütün Türkiye'nin desteği bizimle beraber.' dedi.

Bayburt'tan gelen Şahin Kızılaslan ise '5-6 kişilik bir arkadaş grubuyla geldik. İnşallah galibiyetle Bayburt'umuza döneceğiz. Takımımız da 2'de 2 yaparak yoluna devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Tur, lezzet ve dostluk

Sakarya'dan gelen Ömer Faruk Rençber önceki maçta takıma destek için Gürcistan'a gittiklerini, şimdi de İspanya maçı için Konya'da olduklarını söyledi. Rençber, 'Çok güzel bir ortam var. Atmosfer güzel, maç havası var. Burada İspanyollarla da tanıştık. Onlara "Hoş geldiniz" dedik. Onlar da Madrid'den gelmiş. Burada atmosferi çok beğendik. Mevlana Müzesi'ni geziyoruz. Etliekmek ve yağ somunu yedik. Şimdi de tirit yemeye gidiyoruz. Hem yemek hem kültürel gezi hem de futbol, güzel bir gün oluyor bizim için.' diye konuştu.

Kayseri'den ailesi ve arkadaşlarıyla gelen Ali Darıcı ise 'İspanya, Avrupa şampiyonu ama biz de onlardan daha kötü bir takım değiliz. Bugün kazanmaya geldik. İnanıyoruz ki bu akşam galibiyet alacağız.' dedi.

Mevlana Müzesi, kent gezisinin ilk duraklarından biri olarak hem kültürel hem de maç öncesi coşkunun buluştuğu bir nokta oldu.

