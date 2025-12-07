Mevlânâ’nın 752. Vuslat Yıldönümü Kestel’de Anıldı

Kestel Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla Mevlânâ’nın 752. vuslat yıldönümünü anarak sevgi ve hoşgörü mesajlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:56
Mevlânâ’nın 752. Vuslat Yıldönümü Kestel’de Anıldı

Mevlânâ’nın 752. Vuslat Yıldönümü Kestel’de Anıldı

Kestel Belediyesi’nin Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki anma programı yoğun ilgi gördü

Kestel Belediyesi, Hazreti Mevlânâ’nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği anlamlı anma programıyla Bursalıları bir araya getirdi.

Programa ev sahipliği yapan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Gece boyunca manevi bir atmosfer hakim olurken, Mevlânâ’nın insanlığa bıraktığı çağları aşan sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları yeniden vurgulandı.

Prof. Dr. Nurullah Genç program açılışında konuştu. Genç, katılımcılara hitaben şunları söyledi: "Şeb-i Aruz’un vuslatının 752. seneyi devriyesinde Hazreti Mevlânâ için düzenlenmiş bir programda bulunmak bizim için de onur kaynağıdır. Bizi bu programa davet edenlere, burada görmek isteyenlere ve sizlere çok teşekkür ediyorum"

Konuk konuşmacının ardından salonda gerçekleştirilen gösterilerle katılımcılar, mevlevî geleneğinin asırlardır taşıdığı manevi mirası yakından hissetti.

Programın sonunda, Kestel Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Selman Özkan, bu tür kültürel ve manevi etkinliklerin süreceğini belirterek katılımcılara çiçek takdim etti.

HAZRETİ MEVLÂNÂ’NIN 752. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR ANMA PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ...

HAZRETİ MEVLÂNÂ’NIN 752. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR ANMA PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN KESTEL BELEDİYESİ, BURSALILARI BULUŞTURDU.

HAZRETİ MEVLÂNÂ’NIN 752. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR ANMA PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede
2
Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı
3
Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu
4
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
5
İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu
6
Küçükçekmece’de Bâb-ı Âli Sergisi: Matbuatın 100 Yıllık Hafızası
7
Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi