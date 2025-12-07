Mevlânâ’nın 752. Vuslat Yıldönümü Kestel’de Anıldı

Kestel Belediyesi’nin Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki anma programı yoğun ilgi gördü

Kestel Belediyesi, Hazreti Mevlânâ’nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği anlamlı anma programıyla Bursalıları bir araya getirdi.

Programa ev sahipliği yapan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Gece boyunca manevi bir atmosfer hakim olurken, Mevlânâ’nın insanlığa bıraktığı çağları aşan sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları yeniden vurgulandı.

Prof. Dr. Nurullah Genç program açılışında konuştu. Genç, katılımcılara hitaben şunları söyledi: "Şeb-i Aruz’un vuslatının 752. seneyi devriyesinde Hazreti Mevlânâ için düzenlenmiş bir programda bulunmak bizim için de onur kaynağıdır. Bizi bu programa davet edenlere, burada görmek isteyenlere ve sizlere çok teşekkür ediyorum"

Konuk konuşmacının ardından salonda gerçekleştirilen gösterilerle katılımcılar, mevlevî geleneğinin asırlardır taşıdığı manevi mirası yakından hissetti.

Programın sonunda, Kestel Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Selman Özkan, bu tür kültürel ve manevi etkinliklerin süreceğini belirterek katılımcılara çiçek takdim etti.

